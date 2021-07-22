Какой сегодня праздник 22 июля

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Сегодня, 22 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день мозга (World Brain Day)

Фото pixabay.com

В последние годы все чаще всевозможные федерации и ассоциации врачей-специалистов определенного профиля, стремясь повысить внимание людей и государственных органов здравоохранения к вопросам здоровья человека, учреждают дни, посвященные здоровью того или иного органа человека, либо системы органов.

Именно с такой целью Всемирная Федерация неврологии учредила Всемирный день мозга (World Brain Day) и постановила отмечать его ежегодно 22 июля.

Не секрет, что головной мозг является главным органом центральной нервной системы человека. Несмотря на прогресс медицины, на сделанные научные открытия в этой сфере, в том числе в области исследования головного мозга, нервная система человека остается той областью, исследование которой продолжается по сей день. Именно головной мозг и множественные аспекты, связанные с его работой продолжают оставаться загадкой.

Международный день бокса

Фото golos.ua

Перечень международных дат, посвященных спорту, пополнился в 2017 году еще одним праздником. Начиная с 2018 года, ежегодно 22 июля отмечался Международный день бокса. Но в 2021 году празднование решено было перенести на 27 августа.

Это решение было принято президентом Международной ассоциации бокса, АИБА (англ. International Boxing Association, AIBA) Умаром Кремлевым. По его словам: «Мы приняли решение о переносе Международного дня бокса на 27 августа. Как раз в эти сроки когда-то проходил первый чемпионат мира по боксу. Наша задача, чтобы во всех 203 странах, которые входят в AIBA, на центральные площади вышли спортсмены. В этом году мы хотим поставить рекорд Гиннесса в 75 тысяч боксеров, которые будут проводить одновременную тренировку».

Сегодня популярный во всем мире бокс, как вид спорта, привлекает к себе все больше поклонников. В России в этот день во многих городах, при непосредственном участии Федерации бокса России, организуются показательные тренировки боксеров, которую проводят чемпионы по боксу, а также соревнования по боксу. Подобные мероприятия собирают тысячи зрителей.

Панкратий Ягодник (Панкратий и Кирилл)

Народный праздник «Панкратий и Кирилл» отмечается 22 июля (по старому стилю - 9 июля). В церковном календаре это день почтения памяти двух святых - священномучеников Панкратия и Кирилла. Другие названия праздника: «День Панкрата», «Панкрат и Кирилл», «Черничный день».

Также сегодня, 22 июля, отмечают такие праздники:

- День защитников неба Москвы

- День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского

- День трудяги

- День находок

- День толстяка и толстушки

- День приближенного значения числа Пи (Approximate Pi Day)

- День гамака (National Hammock Day) в США

- День крысолова (National Rat Catcher's Day) в США

- День конфет фадж (National Penuche Fudge Day) в США

- Национальный день возрождения Польши

- День революции в Гамбии

- День общества в Эсватини (Свазиленд)

- День национальной прессы Азербайджана

- День спунеризма (Spoonerism Day) в США

- День государственного языка в Таджикистане

Сегодня именины празднуют: Пров, Федор, Александр, Андрей, Кирилл, Коприй, Панкрат, Патермуфий.

Что происходило 22 июля в прошлые годы

1099 - крестоносцы образовали Иерусалимское королевство, Готфрид Бульонский был избран его главой.

1918 - чтобы предотвратить потрясения в экономике России, Совнарком выпустил декрет о борьбе со спекуляцией.

1921 - украинский писатель Остап Вишня опубликовал в газете «Селянська правда» свой первый фельетон.

1927 - празднует свой день рождения флагман итальянского футбола клуб «Рома».

1944 - основан Международный валютный фонд (кредитная организация при ООН, предоставляющая денежные средства развивающимся странам при дефиците государственного бюджета, в обмен на выполнение определенных требований).

1946 - был одобрен и принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), данное событие произошло на Международной конференции здравоохранения (Нью-Йорк, 19-22 июля).

1959 - первый вылет пассажирского самолета Ан-10, в его конструировании принимал непосредственное участие Олег Константинович Антонов (в конструкции были допущены некоторые неточности, что привело к нескольким катастрофам).

1986 - в британских государственных школах отменены телесные наказания, соответствующее решение приняла палата общин английского парламента.

1997 - православная церковь не может добиться преференций в России, так как Президент Борис Ельцин в этот день блокировал принятие закона о религии, дающий православному духовенству определенные привилегии.

2011 - национальная трагедия в Норвегии: взрыв в Осло около здания норвежского правительства (8 человек погибли, множество раненых) и стрельба в молодежном лагере на острове Утейя (68 человек убиты и многие ранены).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 июля. Какие праздники будут завтра?

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