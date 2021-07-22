Экс-чиновнице в Крыму грозит тюрьма

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Бывший руководитель Службы капитального строительства Республики Крым предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в ноябре 2017 года Служба капстроительства РК заключила с государственным унитарным предприятием «Крымэнерго» контракт на присоединение строящегося модульного фельдшерско-акушерского пункта в Белогорском районе к сетям связи.

«При этом бывший чиновник, не проконтролировав фактическое исполнение контракта, подписала акт о приемке работ, в связи с чем на счет подрядной организации необоснованно перечислено более 15 млн рублей за работы, которые не были выполнены», – говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Киевский районный суд для рассмотрения по существу. Экс-чиновнице грозит до четырех лет лишения свободы.

Фамилия фигурантки дела не называется. Известно, что с августа 2017 по ноябрь 2018 года Службой капстроительства Крыма руководила Светлана Моравская, которая до приезда на полуостров занимала аналогичную должность в Самарской области.

В феврале прошлого года суд приговорил Моравскую к четырем годам колонии общего режима. Ее признали виновной в нанесении бюджету Самарской области ущерба в размере 28 млн рублей. В рамках госконтракта по строительству берегоукрепления в одном из сел области Моравская приняла работу подрядчика, который использовал более дешевые материалы при строительстве. Несмотря на значительные изъяны, она перечислила компании средства за проделанную работу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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