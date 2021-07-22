Власть
Драмтеатр в Симферополе закроют на капремонт
Крымский академический русский драматический театр имени Максима Горького в Симферополе в ноябре закроют на капитальный ремонт.
Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявила первый замминистра культуры РК Татьяна Манежина.
«В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации. И в ноябре мы закрываем здания театра им.
Горького на капремонт», - сказала Манежина.
По словам чиновницы, здание театра ждут глобальные перемены: ремонт фасада и внутренних помещений, оборудование здания с точки зрения доступности для маломобильных граждан. Кроме того, будет отреставрирована скульптурная группа на крыше.
Работы будут проводить в рамках национального проекта «Культура».
По словам Манежиной, реализация нацпроекта в республике идет на достаточно высоком уровне: капитальный ремонт домов культуры, современные библиотеки. Также для дома-музея Чехова в Ялте и Массандровского дворца закупили мультимедийные гиды.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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