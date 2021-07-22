«Будет конец всему»: в Крыму оценили угрозу закрытия турсезона

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Крымская туриндустрия не сможет восстановиться в случае введения жестких антиковидных ограничений вплоть до закрытия туристического региона.

Об этом заявили эксперты.

Как сообщалось, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сценарий закрытия курортного сезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19 возможен, если республика перейдет «катастрофическую отметку». При этом он заверил, что сейчас речь о закрытии региона не идет.

Негативную тенденцию власти связывают с тем, что предприниматели не желают соблюдать предписания, а жители и гости региона не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков назвал маловероятным введение полного локдауна в Крыму. Он не исключил ужесточения антиковидных мер по примеру Краснодарского края и Севастополя. Эксперт подчеркнул, что весь крымский турбизнес и общепит не должны страдать из-за отдельных несознательных представителей сферы, которые не соблюдают ограничения.

«В основном легальный бизнес очень серьезно к этому относится и готов и привиться, и соблюдать все необходимые меры, чтобы не закрывать Крым», — заверил эксперт.

Закрытие курортного сезона, по мнению нашего собеседника, полностью уничтожит крымскую туриндустрию: туристы переместятся в апартаменты и нелегальные объекты. Не позавидуешь в этой ситуации и туристам, которые вряд ли смогут оперативно вернуть потраченные на несостоявшийся отдых средства, заключил Волков.

Председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей» Наталия Стамбульникова сказала, что распространение коронавируса в первую очередь зависит не от работы легальных средств размещения, а от сознательности граждан.

«Проблема в нелегальных отелях и общественном транспорте. В легальных объектах и кафе все обрабатывается, социальная дистанция соблюдается, если это помещение закрытого типа, то рециркуляционные лампы работают нон-стоп», — считает наша собеседница.

Стамбульникова уверена, что меры по предупреждению распространения COVID-19 необходимо принимать в комплексе. В том числе необходима вакцинация, и не только сотрудников общепита и средств размещений, а всей сферы обслуживания, связанной с потоками людей. Также необходимо наладить контроль масочного режима и социальной дистанции, подчеркнула она.

Напомним, в июне в Республике Крым были введены новые ограничения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, а также организаций общественного питания, отдыха и оздоровления детей, экскурсионного обслуживания и транспортных услуг рекомендовали иммунизировать 100% сотрудников против COVID-19.

В тексте использованы материалы: Форпост

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