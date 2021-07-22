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Власть

Больше 500 литров контрафактного алкоголя изъяли в Ялте

12:15 четверг, 22 июля 2021
Ялта

Правоохранители проверили более 100 предприятий Ялты на наличие опасной алкогольной продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Из незаконного оборота было изъято свыше 530 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Задокументировано 4 факта незаконного производства, хранения и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники органов составили более 10 протоколов об административных нарушениях.Ранее сообщалось, что в Евпатории мошенник выманил у двух клиентов СТО более 1 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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