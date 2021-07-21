Власти неожиданно нашли в Евпатории «сотни нелегальных отелей»

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Более 600 незаконных отелей обнаружили в Евпатории только при проверке малых средств размещения, предоставляющих услуги туристам.

Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма республики.

Результаты работы по Евпатории были переданы в налоговые органы. В данный момент такая же работа ведется в Ялте и Алуште, уточнили в ведомстве. Всего в Республике Крым выявлено более девяти тысяч малых средств размещения.

Работа по легализации гостевых домов проводится в регионе при поддержке Ростуризма и совместно с другими популярными у туристов субъектами – Краснодарским краем, Алтаем, Санкт-Петербургом. Законопроект о легализации сегодня уже внесен на рассмотрение в российское правительство.

По данным крымского ведомства, в результате вывода из тени нелегализованных средств размещения официальный номерной фонд в республике может увеличиться как минимум на 70 тысяч номеров, которые пока что работают вне правового поля. Налоговые поступления в бюджет от легализации таких гостевых домов могут составить около 600 миллионов рублей.

Проблема легализации незаконно работающих средств размещения в Крыму остро встала в разгар сезона 2020 года, когда официальные объекты были вынуждены работать в соответствии со строгими антиковидными мерами, и спрос на неофициальные объекты среди туристов вырос в разы. Глава республики Сергей Аксенов поручил провести тотальный обход крымских курортов и выявить все подобные объекты. Параллельно до конца октября министерству курортов и туризма республики было поручено проработать поправки в законодательство, которые позволят нелегальным средствам размещения безболезненно войти в правовое поле.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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