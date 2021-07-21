Власти не исключают закрытия турсезона в Крыму

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Планов закрывать турсезон из-за обстановки с коронавирусом в Крыму пока нет, но если ситуация «перевалит» катастрофическую отметку, то придется это сделать.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

По его словам, ограничить турпоток в Крым и ужесточить меры по профилактике коронавирусной инфекции в регионе просят крымчане в обращениях к главе РК.

«Есть часть людей, которые требуют от меня закрыть Крым. Сегодня общество разделилось, нет общей позиции и одной точки зрения. Можно пойти навстречу людям и закрыть полностью все и не морочить голову. Сегодня, по данным разных соцопросов, 50 на 50. Половина за ужесточение мер и ограничений, и половина, 42-43%, за то, чтобы продолжить работу и не терять доходы. То есть ситуация на грани, нам надо балансировать и искать компромиссы, которые позволят не терять людей. Вопрос жизни и здоровья в приоритете», - сказал Аксенов.

В то же время, по его словам, планов по ограничению турпотока в Крым нет, но если предприниматели не будут ответственно подходить к соблюдению действующих ограничительных мер, эпидситуация в регионе ухудшится, и власти Крыма будут вынуждены пойти на ужесточение.

«Пока таких решений и планов нет, но если ситуация перевалит за катастрофическую отметку, то придется это сделать», - предупредил глава региона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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