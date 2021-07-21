Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов обещают жестоко наказать владельцев кафе за нарушения актиковидных мер ● Пугающие цифры: в Крыму назвали данные о смертности от штамма «дельта» ● Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом в Крыму ● В Крыму завозных случаев коронавируса из Украины всего около одного процента ● Новый максимум COVID-19 в Севастополе: оперативная сводка за сутки
В Ялте усилят эпидконтроль в ночное время
Янина Павленко анонсировала усиление проверок соблюдения требований Роспотребнадзора в ночное время.
Об этом глава администрации Ялты написала на своей страницы в Facebook.
«При неукоснительном соблюдении всех требований антиковидного указа (№ 63-У) возможны послабления в некоторых моментах в работе предприятий общественного питания. С пониманием относимся к тому, что курортный сезон в разгаре. Но подчеркну – соблюдение требований обязательно!», — написала Павленко.
Она добавила, что Ялта обновляет исторический максимум по количеству заболевших Covid-19: за сутки в городе фиксируется от 60 до 80 новых случаев.
«Вопросы к целому ряду предпринимателей – танцы, кальян, работа в ночное время. Из 40 предприятий, на которых прошли проверки, фактически половина работала с нарушениями. Кроме того, многочисленные уличные музыканты собирают толпы людей на Набережной», — уточнила глава города.
Напомним, Крым установил новый недельный антирекорд по заболеваемости Covid-19 — 2767 случаев заражения. Лидируют по количеству заболевших Феодосия и Судак.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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