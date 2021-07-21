В Ялте усилят эпидконтроль в ночное время

Янина Павленко анонсировала усиление проверок соблюдения требований Роспотребнадзора в ночное время.

Об этом глава администрации Ялты написала на своей страницы в Facebook.

«При неукоснительном соблюдении всех требований антиковидного указа (№ 63-У) возможны послабления в некоторых моментах в работе предприятий общественного питания. С пониманием относимся к тому, что курортный сезон в разгаре. Но подчеркну – соблюдение требований обязательно!», — написала Павленко.

Она добавила, что Ялта обновляет исторический максимум по количеству заболевших Covid-19: за сутки в городе фиксируется от 60 до 80 новых случаев.

«Вопросы к целому ряду предпринимателей – танцы, кальян, работа в ночное время. Из 40 предприятий, на которых прошли проверки, фактически половина работала с нарушениями. Кроме того, многочисленные уличные музыканты собирают толпы людей на Набережной», — уточнила глава города.

Напомним, Крым установил новый недельный антирекорд по заболеваемости Covid-19 — 2767 случаев заражения. Лидируют по количеству заболевших Феодосия и Судак.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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