В Севастополе доступ в синагогу закрыли для ковид-диссидентов

Попасть в синагогу Севастополя теперь можно только с сертификатом о вакцинации, справкой о наличии антител или отрицательным ПЦР-тестом, сданным не более чем за три дня до прихода в молельный дом.

Об этом сообщил главный раввин города Биньямин Вольф.

По его словам, это вынужденная мера, которая введена для того, чтобы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки синагогу не закрыли, как это было в период первой волны пандемии коронавируса.

«В первую волну коронавируса синагогу просто закрыли, но сейчас, когда в стране появилась эффективная вакцина, в этом нет здравого смысла. Каждый имеет возможность пойти и бесплатно привиться. <…> Я не допущу, чтобы кто-то принес инфекцию в синагогу или, наоборот, вынес ее и затем распространял по городу», – сказал Вольф.

Сам он привился одним из первых и активно пропагандирует свою позицию среди прихожан, считая, что вакцинация сегодня – это просто и доступно, чем нужно пользоваться.

Директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный пояснил, что подобные решения руководители общин и религиозных организаций вправе принимать самостоятельно, без получения какого-либо согласования от властей.

«Правительство не регулирует правила и поведение в культовых учреждениях при организации служб и прочих мероприятий. Все, что там внутри происходит, связанное с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия, порядком доступа и так далее – все это они вправе регулировать самостоятельно, согласно федеральному законодательству. В принципе, решение абсолютно понятное. Прихожанами оно понимается и принимается», – сказал Бездольный.

Он отметил, что пока жалоб по этому вопросу в правительство не поступало, но если они будут, то вся информация будет передана раввину для принятия решения.Бездольный также подчеркнул для Севастополя это прецедент: информации о том, что прочие конфессии и какие-либо их религиозные организации готовят такое же решение, у руководства города нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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