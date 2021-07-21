Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +31
море +27

Власть

В Москве планируют открыть станцию метро «Крымская»

09:34 среда, 21 июля 2021

В Москве планируют открыть 9 новых станций Троицкой линии метро. Одна из них получила название «Крымская».

Об этом сообщила пресс-служба мэра российской столицы Сергея Собянина.

«Крымская» является пересадочной на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), расположена у пересечения улицы Свержевского и Севастопольского проспекта», – говорится в сообщении.

Сообщается, что после открытия «Крымской» и еще 8 станций на Троицкой линии будет 17 станций, а ее длина составит 40 километров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Автобусный маршрут вызвал гнев севастопольцев. В последнее время новости и события в транспортной сфере Севастополя радуют все меньше. А точнее все больше расстраивают горожан. Очередной пост недовольства появился в соцсети «Вконтакте».

Ялтинское кольцо в Севастополе закроют для строительства «Тавриды». Движение по Ялтинскому кольцу в Севастополе закроют с 25 июля для строительства восьмого этапа трассы «Таврида».

Севастопольские троллейбусы стали опасными для пассажиров. Температура воздуха в салоне общественного транспорта достигает почти +50 градусов.

Неизвестный вымогает деньги за парковку на Ай-Петри. Туристы, поднявшиеся на горное плато Ай-Петри в Крыму, жалуются на неизвестного мужчину, который требует с них 300 рублей за стоянку на необорудованной площадке у въезда на канатную дорогу.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 404 случая коронавируса

В Крыму за сутки выявили 404 случая коронавируса

За 20 июля на территории Крыма зарегистрировали 404 случая коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 21 июля

Какой сегодня праздник 21 июля фото

Сегодня, 21 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Как распознать автомобиль-утопленник и не нарваться на неприятности

Как распознать автомобиль-утопленник и не нарваться на неприятности

Наводнение, которое произошло в Крыму в июне, унесло десятки автомобилей. А те, которые чудом уцелели, но изрядно вымокли, скорее всего, появятся в продаже.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации