В Москве планируют открыть станцию метро «Крымская»

В Москве планируют открыть 9 новых станций Троицкой линии метро. Одна из них получила название «Крымская».

Об этом сообщила пресс-служба мэра российской столицы Сергея Собянина.

«Крымская» является пересадочной на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), расположена у пересечения улицы Свержевского и Севастопольского проспекта», – говорится в сообщении.

Сообщается, что после открытия «Крымской» и еще 8 станций на Троицкой линии будет 17 станций, а ее длина составит 40 километров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Автобусный маршрут вызвал гнев севастопольцев. В последнее время новости и события в транспортной сфере Севастополя радуют все меньше. А точнее все больше расстраивают горожан. Очередной пост недовольства появился в соцсети «Вконтакте».

Ялтинское кольцо в Севастополе закроют для строительства «Тавриды». Движение по Ялтинскому кольцу в Севастополе закроют с 25 июля для строительства восьмого этапа трассы «Таврида».

Севастопольские троллейбусы стали опасными для пассажиров. Температура воздуха в салоне общественного транспорта достигает почти +50 градусов.

Неизвестный вымогает деньги за парковку на Ай-Петри. Туристы, поднявшиеся на горное плато Ай-Петри в Крыму, жалуются на неизвестного мужчину, который требует с них 300 рублей за стоянку на необорудованной площадке у въезда на канатную дорогу.