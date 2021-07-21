Власть
В Москве планируют открыть станцию метро «Крымская»
В Москве планируют открыть 9 новых станций Троицкой линии метро. Одна из них получила название «Крымская».
Об этом сообщила пресс-служба мэра российской столицы Сергея Собянина.
«Крымская» является пересадочной на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), расположена у пересечения улицы Свержевского и Севастопольского проспекта», – говорится в сообщении.
Сообщается, что после открытия «Крымской» и еще 8 станций на Троицкой линии будет 17 станций, а ее длина составит 40 километров.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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