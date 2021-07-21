В Крыму завозных случаев коронавируса из Украины всего около одного процента

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Власти Крыма, манипулируя цифрами, заявили, что число завезенных из-за границы в Крым случаев COVID-19 продолжает расти, подавляющее большинство лиц с подтвержденным диагнозом прибыли с территории Украины.

Об этом на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, из общего количества заболевших за неделю – 2767 человек - 85% выявлены при обращении за медицинской помощью, 10% - в очагах заболевания и 40 человек – это лица, которые приехали в республику из-за пределов России.

«И 90% из них – это лица, прибывшие из Украины. К сожалению, количество прибывших с территории Украины, у которых появляются клинические проявления COVID, растут с каждой неделей. Поток граждан через государственную границу не уменьшается», - отметила Пеньковская.

Таким образом, получается, что так называемых завозных случаев из Украины всего 36, что составляет около 1 процента.

В связи с «ростом» количества завозных случаев она попросила оперативный штаб увеличить тиражирование анкет для пересекающих границу граждан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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