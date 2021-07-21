В Крыму задержали похитителей денег с банковских карт

В Симферополе полицейские задержали двух крымчан, подозреваемых в краже денег с банковских карт. Один из них – несовершеннолетний.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

С заявлениями о кражах в полицию обратились 29-летний и 46-летний жители крымской столицы. По их словам, они потеряли свои банковские карты, с которых неизвестные начали тратить деньги при бесконтактной оплате товаров и услуг в магазинах.

Подозреваемые – 50-летняя жительница Джанкойского района и 17-летний парень - были задержаны по горячим следам.

«Женщина рассказала, что, найдя банковскую карту на улице, решила этим воспользоваться в личных интересах и в разных магазинах города Симферополя приобрела продукты и бытовую химию на сумму 18910 рублей, после чего карту выбросила. Второй также увидел потерянную карту, присвоил ее и несколько раз пообедал в ресторанах быстрого питания, а также приобрел себе одежду, потратив деньги потерпевшего в сумме 9676 рублей. После этого карту выбросил», - рассказали в ведомстве.

По факту краж следователи возбудили уголовные дела. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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