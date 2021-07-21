В Крыму за сутки выявили 404 случая коронавируса

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За 20 июля на территории Крыма зарегистрировали 404 случая коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 20 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 404 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 310 выявлены при обращении за медицинской помощью, 92 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4637 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 165 человек, выздоровевших за весь период – 47 682 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суточный максимум по количеству случаев COVID-19 установлен в Севастополе. За истекшие сутки в Севастополе зарегистрировано 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является новым антирекордом.

Полтора десятка новых бригад «скорой помощи» сформированы в Крыму. Сотрудники «скорой помощи» в Крыму в связи с ростом заболеваемости COVID-19 совершают до 200 выездов в сутки, из-за таких нагрузок было дополнительно сформировано 15 дополнительных бригад.

Сводка о новых заражениях в Крыму. 19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции.

План вакцинации в Крыму практически провален. На сегодня план вакцинации в Крыму выполнен более чем на 40%. Уже на этой неделе республика достигнет отметки в 400 тысяч вакцинированных первым компонентом человек.