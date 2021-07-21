В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП: есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб и еще двое получили травмы в результате аварии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля на трассе Севастополь – Ялта.

Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МВД.

ДТП произошло в среду в городе Алупка. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2104, двигаясь со стороны Севастополя в направлении Ялты, не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом Merсedes, который остановился на остановке общественного транспорта для высадки пассажиров.

«В результате ДТП один из пассажиров легкового автомобиля смертельно травмирован. Водитель «ВАЗа» и второй пассажир получили телесные повреждения и доставлены в больницу. В автобусе находилось 47 человек, никто из них не пострадал», - сообщили в ведомстве.

На месте аварии работают наряды ГИБДД, организовано регулирование дорожного движения на автотрассе. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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