Происшествия
В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП: есть погибший и пострадавшие
Один человек погиб и еще двое получили травмы в результате аварии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля на трассе Севастополь – Ялта.
Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МВД.
ДТП произошло в среду в городе Алупка. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2104, двигаясь со стороны Севастополя в направлении Ялты, не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом Merсedes, который остановился на остановке общественного транспорта для высадки пассажиров.
«В результате ДТП один из пассажиров легкового автомобиля смертельно травмирован. Водитель «ВАЗа» и второй пассажир получили телесные повреждения и доставлены в больницу. В автобусе находилось 47 человек, никто из них не пострадал», - сообщили в ведомстве.
На месте аварии работают наряды ГИБДД, организовано регулирование дорожного движения на автотрассе. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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