В Крыму нашли скелеты людей с вытянутыми черепами

фото © Олег Марков

В ходе раскопок на некрополе Кыз-Аул в Крыму археологи обнаружили погребения людей с деформированными черепами, сообщил директор по развитию Фонда «Археология» Олег Марков.

По словам специалиста, погребение датируется первыми веками нашей эры.

«В захоронении находились сразу пять костяков, расположенных друг над другом. На верхнем уровне находился костяк женщины, на груди которой лежали останки ребенка, а уже под ней еще три костяка. У всех захороненных были деформированные при жизни кости черепа», – написал Марков в Facebook.

Археолог отметил, что так называемые вытянутые черепа традиционные для носителей сарматской культуры. Он напомнил, что это уже не первый случай, когда на некрополе Кыз-Аул находят погребенных с такими деформациями черепа. Так, несколько лет назад было обнаружено погребение ребенка с такой же измененной черепной коробкой. Тогда журналисты назвали это захоронение погребением «инопланетянина». Также на некрополе Кыз-Аул находили предметы сарматской материальной культуры, например, кувшин с зооморфной ручкой в виде кабана.

«Почему в одной могиле оказались погребены единовременно сразу пять человек, пока не понятно. Исследованием их останков в данное время занимается антрополог Института Археологии РАН Наталья Свиркина. Она должна определить, были ли у погребенных прижизненные травмы и какие. Может быть, это были жертвы какого-то военного конфликта или смертельной эпидемии», – добавил Марков.

Помимо человеческих останков, археологи нашли в захоронениях железный нож, находившийся на поясе одного из погребенных, и медную монету, по которой после очистки можно будет дать наиболее точную дату захоронения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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