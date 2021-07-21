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Власть

В Крыму готовится череда громких уголовных дел и отставок

07:37 среда, 21 июля 2021
В Крыму готовится череда громких уголовных дел и отставок

фото © Новости Крыма

В Крыму готовится череда громких уголовных дел и отставок выскопоставленных чиновников.

Об этом сообщает ряд источников со ссылкой на инсайд правоохранительных органов и федерального правительства.

Информацию отчасти подтверждают и в Совмине РК, называя кадровые перестановки эволюцией системы управления и обещая новые отставки как республиканских чиновников, так и мэров.

Между тем, сейчас в Крыму и Севастополе работает сразу несколько специальных групп из Москвы, которые изучают материалы, собранные оперативниками ФСБ, прокурату и СК, пишет telegram-канал «Крымская П».

По информации инсайдеров, масштабная чистка органов крымской власти уже началась, и события будут разворачиваться стремительно – федералы хотят повысить интерес крымчан к выборам в Госдуму, поэтому основная волна «обновления» придется на ближайшие два месяца.

Есть и другая версия: «чистки» начнутся осенью.

В тексте использованы материалы: Новый день

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