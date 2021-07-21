Власть
В детском парке Симферополя закрылся аквариум
С прошлой недели аквариум Детского парка Симферополя временно закрыт для посетителей.
Об этом сообщили в МБУК «Парки столицы».
Закрыли аквариум на основании изменений в указе главы РК Сергея Аксенова о режиме «повышенной готовности», которые связаны с ростом заболеваемости в регионе.
О дате открытия аквариума пока что неизвестно.
Напомним, ранее в Детском парке и парке им. Ю. Гагарина аттракционы перевели на работу в ограниченном режиме.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Крыму наплыв туристов приводит к авариям на электро- и водопроводных сетях. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко отмечает усиленную нагрузку на электрические и водопроводные сети в связи с наплывом туристов.
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В Севастополе отремонтируют подземный переход. Подземных переходов в Севастополе немного, а состояние имеющихся оставляет желать лучшего.
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Над Крымом нависла новая угроза: море прогрелось до небывалых значений, существенно увеличив риск распространения кишечных инфекций.
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Рыбаки в Крыму говорят, что готовы перекрывать трассу, чтобы российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, обратило на них внимание.
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Власти Крыма, манипулируя цифрами, заявили, что число завезенных из-за границы в Крым случаев COVID-19 продолжает расти, подавляющее большинство лиц с подтвержденным диагнозом прибыли с территории Украины.
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Массовое ДТП произошло сегодня вечером на трассе Севастополь – Ялта недалеко от горы Гасфорта.
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Власти не исключают закрытия турсезона в Крыму
5 часов назад
В Крыму за сутки выявили 404 случая коронавируса
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