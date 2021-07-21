Новости Крыма - крымская служба новостей

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Власть

В детском парке Симферополя закрылся аквариум

С прошлой недели аквариум Детского парка Симферополя временно закрыт для посетителей.

Об этом сообщили в МБУК «Парки столицы».

Закрыли аквариум на основании изменений в указе главы РК Сергея Аксенова о режиме «повышенной готовности», которые связаны с ростом заболеваемости в регионе.

О дате открытия аквариума пока что неизвестно.

Напомним, ранее в Детском парке и парке им. Ю. Гагарина аттракционы перевели на работу в ограниченном режиме.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мэр Ялты хочет, чтобы горожане убрали город. Глава администрации Ялты Янина Павленко предложила горожанам провести в предстоящую субботу, 24 июля, субботник во дворах.

В Крыму наплыв туристов приводит к авариям на электро- и водопроводных сетях. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко отмечает усиленную нагрузку на электрические и водопроводные сети в связи с наплывом туристов.

Авария «обезводила» часть Симферополя и пригород. Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения часть Симферополя и пригорода осталась без воды.

В Севастополе отремонтируют подземный переход. Подземных переходов в Севастополе немного, а состояние имеющихся оставляет желать лучшего.

Курорт
Новая напасть: море в Крыму прогрелось до небывалых значений

Новая напасть: море в Крыму прогрелось до небывалых значений

Над Крымом нависла новая угроза: море прогрелось до небывалых значений, существенно увеличив риск распространения кишечных инфекций.

Власть
Рыбаки в Крыму заявляют, что готовы перекрывать трассу из-за квот на вылов

Рыбаки в Крыму заявляют, что готовы перекрывать трассу из-за квот на вылов видео

Рыбаки в Крыму говорят, что готовы перекрывать трассу, чтобы российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, обратило на них внимание.

Коронавирус в Крыму
В Крыму завозных случаев коронавируса из Украины всего около одного процента

В Крыму завозных случаев коронавируса из Украины всего около одного процента

Власти Крыма, манипулируя цифрами, заявили, что число завезенных из-за границы в Крым случаев COVID-19 продолжает расти, подавляющее большинство лиц с подтвержденным диагнозом прибыли с территории Украины.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 404 случая коронавируса

В Крыму за сутки выявили 404 случая коронавируса

За 20 июля на территории Крыма зарегистрировали 404 случая коронавирусной инфекции.

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