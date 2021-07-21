В детском парке Симферополя закрылся аквариум

С прошлой недели аквариум Детского парка Симферополя временно закрыт для посетителей.

Об этом сообщили в МБУК «Парки столицы».

Закрыли аквариум на основании изменений в указе главы РК Сергея Аксенова о режиме «повышенной готовности», которые связаны с ростом заболеваемости в регионе.

О дате открытия аквариума пока что неизвестно.

Напомним, ранее в Детском парке и парке им. Ю. Гагарина аттракционы перевели на работу в ограниченном режиме.

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