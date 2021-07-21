Украина устроила стрельбы из ЗРК «Бук» на границе с Крымом

Украина провела учения с задействованием ЗРК «Бук» недалеко от Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Командующий ВСУ Сергей Наев заявил, что подразделения комплексов выполнили марш, «окопались» на неподготовленных позициях и отработали поиск и захват воздушных целей. В конце тренировки экипажи ЗРК провели ракетные пуски по условным воздушным целям.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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