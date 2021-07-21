Строитель Ялтинского кольца в Севастополе пожаловался Путину

Строитель транспортной развязки в районе Ялтинского кольца под Севастополем и еще семь крупнейших строительных организаций пожаловались президенту Владимиру Путину на убытки и долги.

Об этом говорится в тексте письма, фотографии которого с резолюцией главы государства были распространены в альтернативных медиа. Подлинность письма была затем подтверждена собственными источниками различных СМИ, в частности, РБК.

Среди подписантов – компания-строитель федеральной трассы «Таврида» АО «ВАД», которая ближайшие два года будет строить развязку у Ялтинского кольца, а также «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга (строила Крымский мост), «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Автобан».

По словам строителей, отрасль с 2015 года фиксирует убытки, которые к настоящему моменту составили 137 млрд. За 5 лет ликвидировано 54% предприятий возрастом 5 и более лет, а объем долгов предприятий в 4 раза превысил сумму чистых активов. Также обратившиеся к президенту отмечают постоянное снижение численности занятых в строительстве – по их данным, за 5 лет число сотрудников этой сферы сократилось на 400 000 человек.

По мнению подписавших, главными причинами такого положения дел оказывается отсутствие четкого порядка оценки соответствия и приемки работ или «презумпция виновности» подрядчика. Система ценообразования в бюджетном строительстве, по словам строителей, не базируется на рыночных реалиях. Также, подчеркивают они, игнорируются издержки на банковские гарантии и проценты на привлечение промежуточного финансирования при казначейском сопровождении.

Также строители указывают, что понятие дохода в принципе отсутствует в структуре цены.

Как следует из документа, Владимир Путин 24 июня поручил премьеру Михаилу Мишустину «рассмотреть» это письмо и «доложить».

В тексте использованы материалы: Форпост

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