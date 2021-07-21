Стоит ли ждать снижения цен на жилье в Крыму

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Цены на недвижимость в Крыму продолжают стремиться вверх, при этом специалисты не прогнозируют снижения стоимости квадратных метров в ближайшей перспективе.

О том, с чем это связано, и какие варианты следует рассматривать в первую очередь при выборе жилья, в эфире радио «Спутник в Крыму« рассказала специалист в области недвижимости и инвестиционных технологий, риелтор Надежда Буйлова.

По ее словам, сегодня средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Симферополе достигает 130 тыс. рублей, в Севастополе просят от 150 тысяч за квадрат, средние ялтинские цены колеблются от 140 до 200 тысяч рублей. При этом, риелтор уверена, что обозначенные цифры – не предел:

«Цена буде еще выше. Психологический барьер 100 тыс. за квадрат преодолен. Некоторые застройщики даже передвигают старт продаж на осень, поскольку хотят сориентироваться, какую ставить цену. Соответственно, люди, которые перекупили квартиры «на котловане« для перепродажи, тоже поднимают цены. Так, что, если вы хотите купить квартиру, делайте это немедленно – дальше будет дороже», - констатирует эксперт.

Сами застройщики поясняют такую тенденцию несколькими факторами, самые главные из которых – подорожание стройматериалов и высокий спрос. Однако, по мнению риелтора, настолько стремительный рост часто бывает не оправдан:

«Вообще, рост непрогнозируемый и иногда не логичный. Например, после паводков в Ялте спрос на недвижимость упал. Казалось бы, цена тоже должна снижаться, но мы видим, что цены растут. Что касается Бахчисарая, он всегда был одним из самых приемлемых по цене – там история с подтоплением на цены не повлияла. То же по Керчи».

При этом, по словам Буйловой, стремительнее всего дорожают квартиры в новостройках. «Вторичка», хоть и растет в цене, но гораздо медленнее:

«Сейчас тенденция в сторону ценового разрыва между старыми квартирами и новым жильем стремительно набирает обороты. Спрос на «вторичку« будет падать, поскольку дома только стареют. Разница в перспективе будет еще значительнее. Я бы советовала избавляться от вторичного жилья и приобретать новые квартиры. «Перепрыгивайте« в эту историю и увеличивайте свой капитал», - посоветовала гостья эфира.

Ликвидность жилья повысит и место его расположения: лучше всего покупать квартиру в новых жилых комплексах с готовой социальной инфраструктурой – детскими садами и школами, вблизи больших торговых центров. Конечно, такая недвижимость обойдется дороже, но и продать ее можно будет гораздо выгоднее. Кроме того, все больше арендаторов предпочитают комфортные современные варианты – поэтому тем, кто приобретает жилье для последующей сдачи в аренду, точно следует брать «новострой».

Также в этом случае лучше выбирать «однушки», поскольку большие квартиры стоят дороже, а окупаются медленнее.

«Как бы там ни было, если у вас есть свободные средства – инвестируйте. Цены растут, и свой, условно говоря, миллион, вы всегда заработаете», - настаивает Буйлова.

Что касается индивидуального жилищного строительства , здесь ситуация похожая: если еще полгода назад 4-5 соток земли в пригороде крымской столицы можно было купить за 500 тысяч рублей, уже сейчас цены стартуют от миллиона.

«Пригород Симферополя застраивается активно, поскольку зашли строители коттеджных поселков. И такие поселки пользуются спросом. Очень много материковых россиян хотят купить дома в таких поселках. При этом, здесь цены разные и можно найти приемлемые варианты», - уверена специалист.

Ранее сообщалось, что жители Крыма смогут приобрести участок под ИЖС за 25% его кадастровой стоимости. При этом единственным обременением будет обязательство в течение пяти лет построить и ввести в эксплуатацию жилой дом. Первый участок общей площадью 100 га уже выделен на эти цели в районе села Родниковое под Симферополем.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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