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Власть

Скорая помощь в Севастополе работает на пределе возможностей

Скорая помощь в Севастополе работает на пределе возможностей

фото © Форпост

Каждый экипаж скорой помощи осуществляет более 20 выездов в сутки.

За сутки от 24 до 28 севастопольских бригад скорой помощи осуществляют порядка 550-600 вызовов – каждая выезжает больше 20 раз, сообщает пресс-служба правительства региона.

Среди вызовов скорой половина – экстренные: тепловые удары, утопления, ДТП, детские травмы, отравления, кишечная инфекция.

Увеличение нагрузки на бригады скорой помощи связывают с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, а также сезонными травмами и заболеваниями.

«Одним из ключевых заболеваний остается коронавирусная инфекция, в том числе в тяжелой форме, которая подразумевает госпитализацию и транспортировку пациентов», – сказано в сообщении.

Напомним, общий коечный фонд для лечения пациентов с Covid-19 сейчас в Севастополе составляет 926 коек.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поклонская выступила против принудительной вакцинации. Депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская не привилась от COVID-19 и против принудительной вакцинации.

Суточный максимум по количеству случаев COVID-19 установлен в Севастополе. За истекшие сутки в Севастополе зарегистрировано 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является новым антирекордом.

Полтора десятка новых бригад «скорой помощи» сформированы в Крыму. Сотрудники «скорой помощи» в Крыму в связи с ростом заболеваемости COVID-19 совершают до 200 выездов в сутки, из-за таких нагрузок было дополнительно сформировано 15 дополнительных бригад.

Сводка о новых заражениях в Крыму. 19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции.

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