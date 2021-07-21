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Скорая помощь в Севастополе работает на пределе возможностей
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Каждый экипаж скорой помощи осуществляет более 20 выездов в сутки.
За сутки от 24 до 28 севастопольских бригад скорой помощи осуществляют порядка 550-600 вызовов – каждая выезжает больше 20 раз, сообщает пресс-служба правительства региона.
Среди вызовов скорой половина – экстренные: тепловые удары, утопления, ДТП, детские травмы, отравления, кишечная инфекция.
Увеличение нагрузки на бригады скорой помощи связывают с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, а также сезонными травмами и заболеваниями.
«Одним из ключевых заболеваний остается коронавирусная инфекция, в том числе в тяжелой форме, которая подразумевает госпитализацию и транспортировку пациентов», – сказано в сообщении.
Напомним, общий коечный фонд для лечения пациентов с Covid-19 сейчас в Севастополе составляет 926 коек.
В тексте использованы материалы: Форпост
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