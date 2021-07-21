Общество
Шторм надвигается на Севастополь: город готовится к ухудшению погоды
Сильный дождь с грозой и шквалистым ветром прогнозируют в Севастополе 22 июля, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«По данным севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июля на территории региона ожидается ухудшение погодных условий: очень сильный дождь, порывистый ветер, гроза», - проинформировали в ведомстве.В связи прогнозируемой непогодой спасатели призывают жителей и гостей Севастополя соблюдать правила безопасности, а коммунальные службы города переходят на усиленный режим работы.
«Сотрудникам водоканала поручено обследовать ливневки и канавы. Севприроднадзор совместно с департаментом общественной безопасности обследует гидротехнические сооружения и русла рек Черная, Кача, Бельбек», - уточняют в правительстве города.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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