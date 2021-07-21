Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +28
море +27

Власть

Рыбаки в Крыму заявляют, что готовы перекрывать трассу из-за квот на вылов

14:42 среда, 21 июля 2021
Рыбаки в Крыму заявляют, что готовы перекрывать трассу из-за квот на вылов

фото © Новости Крыма

Рыбаки в Крыму говорят, что готовы перекрывать трассу, чтобы российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, обратило на них внимание.

Причина – квоты на вылов рыбы. Как утверждают крымские рыбаки, соответствующие разрешения в Ростове «выдают только своим».

Видео с возмущениями крымских рыбаков 20 июля опубликовал крымский блогер Олег Кочеров на YouTube-канале Crimea Days.

По словам крымских рыбаков, им открыто сказали о неофициальном распоряжении «разрешения на вылов крымчанам не давать».

«Украина ловит, Турция ловит, Болгария ловит. Все ловят, кроме Крыма. Получается, мы не домой попали», – возмущаются рыбаки.

Они утверждают, что уже обращались к центральной российской власти, якобы было поручение «разобраться», но проблема до сих пор не решена.

«У людей кончается терпение, нас за людей не считают. У нас остался один выход – выйти со стариками и детьми на трассу и перекрыть ее, чтобы президент обратил на нас внимание», – отмечают рыбаки.

Реакции властей Крыма и России на возмущения рыбаков пока нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно сколько рыбы разрешают ловить в Крыму. В Крыму сняты основные запреты на вылов рыбы в море и пресных водоемах, однако это не означает, что ловить можно в неограниченных количествах и в любом месте.

В Черном море пропала рыба. Снижение объемов вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне может быть связано с биологическими причинами, а также с переловом.

Рыбоохрана Крыма готовится к нерестовым рейдам. На Крымском полуострове с 1 апреля по 31 мая будет действовать запрет на добычу пресноводной рыбы – у нее начинается массовый нерест.

Крымчан пугают отравленной рыбой из-за ЧП на турецком сухогрузе. Жители Крыма пересылают друг другу предупреждение о том, что местная рыба на городских прилавках непригодна в пищу, потому что отравлена ядовитым веществом, попавшим в воды Керченского пролива с борта сухогруза April.

Курорт
Новая напасть: море в Крыму прогрелось до небывалых значений

Новая напасть: море в Крыму прогрелось до небывалых значений

Над Крымом нависла новая угроза: море прогрелось до небывалых значений, существенно увеличив риск распространения кишечных инфекций.

Власть
Рыбаки в Крыму заявляют, что готовы перекрывать трассу из-за квот на вылов

Рыбаки в Крыму заявляют, что готовы перекрывать трассу из-за квот на вылов видео

Рыбаки в Крыму говорят, что готовы перекрывать трассу, чтобы российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, обратило на них внимание.

Коронавирус в Крыму
В Крыму завозных случаев коронавируса из Украины всего около одного процента

В Крыму завозных случаев коронавируса из Украины всего около одного процента

Власти Крыма, манипулируя цифрами, заявили, что число завезенных из-за границы в Крым случаев COVID-19 продолжает расти, подавляющее большинство лиц с подтвержденным диагнозом прибыли с территории Украины.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 404 случая коронавируса

В Крыму за сутки выявили 404 случая коронавируса

За 20 июля на территории Крыма зарегистрировали 404 случая коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации