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Рыбаки в Крыму заявляют, что готовы перекрывать трассу из-за квот на вылов
фото © Новости Крыма
Рыбаки в Крыму говорят, что готовы перекрывать трассу, чтобы российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, обратило на них внимание.
Причина – квоты на вылов рыбы. Как утверждают крымские рыбаки, соответствующие разрешения в Ростове «выдают только своим».
Видео с возмущениями крымских рыбаков 20 июля опубликовал крымский блогер Олег Кочеров на YouTube-канале Crimea Days.
По словам крымских рыбаков, им открыто сказали о неофициальном распоряжении «разрешения на вылов крымчанам не давать».
«Украина ловит, Турция ловит, Болгария ловит. Все ловят, кроме Крыма. Получается, мы не домой попали», – возмущаются рыбаки.
Они утверждают, что уже обращались к центральной российской власти, якобы было поручение «разобраться», но проблема до сих пор не решена.
«У людей кончается терпение, нас за людей не считают. У нас остался один выход – выйти со стариками и детьми на трассу и перекрыть ее, чтобы президент обратил на нас внимание», – отмечают рыбаки.
Реакции властей Крыма и России на возмущения рыбаков пока нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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