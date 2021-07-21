Россия построит в Феодосии построят военный городок

В Феодосии до конца года планируется завершить строительство первой очереди военного городка, в котором будет размещен личный состав десантно-штурмового полка. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В марте министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что к концу года планируется переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии. Командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков прибыл в Крым, чтобы посетить объекты строительства военной инфраструктуры.

«Генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Крым, где проинспектировал ход строительства и обустройства военной и социальной инфраструктуры строящегося военного городка в Феодосии для формируемого десантно-штурмового полка, который будет здесь располагаться с конца текущего года», - говорится в сообщении.

По словам Сердюкова, строительство инфраструктуры военного городка будет завершено в обозначенные сроки, что позволит своевременно и в отличных условиях разместить подразделения воинской части после ее формирования. Сдача объектов первой очереди военного городка запланирована на конец текущего года.

В тексте использованы материалы: Кафа

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