Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом в Крыму ● В Крыму завозных случаев коронавируса из Украины всего около одного процента ● Новый максимум COVID-19 в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● В Севастополе доступ в синагогу закрыли для ковид-диссидентов ● Власти не исключают закрытия турсезона в Крыму
Пугающие цифры: в Крыму назвали данные о смертности от штамма «дельта»
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В Крыму треть всех умерших пациентов с коронавирусом, в том числе с доминирующим в регионе индийским штаммом «дельта» – лица в возрасте 30-60 лет.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на опрештабе по предотвращению распространения коронавируса.
«Доминирующую роль в циркуляции вируса в Крыму занимает индийский штамм «дельта». На сегодняшний день число летальных исходов не падает и остается довольно высоким. За последнюю неделю было 54 летальных исхода, при этом следует отметить, что 33% - это лица в возрасте от 30 до 60 лет. Это довольно тревожный показатель для нашей территории», – сказала Пеньковская.
Она отметила, что более 80% умерших пациентов со штаммом «дельта» были госпитализированы через двое суток и более после появления симптомов.
«Одна из особенностей индийского штамма – это срочное начало лечения ввиду того, что время может быть упущено очень быстро», – констатировала руководитель ведомства.
Кроме того, по словам Пеньковской, особенностью индийского штамма является рост заболеваемости среди молодых людей. Так, за последние четыре недели в регионе уровень заболеваемости в группе 18-29 лет увеличился в два с половиной раза, в группе 30-49 лет – в три раза, в группе 50-55 лет – в два раза.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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