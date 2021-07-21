Пугающие цифры: в Крыму назвали данные о смертности от штамма «дельта»

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В Крыму треть всех умерших пациентов с коронавирусом, в том числе с доминирующим в регионе индийским штаммом «дельта» – лица в возрасте 30-60 лет.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на опрештабе по предотвращению распространения коронавируса.

«Доминирующую роль в циркуляции вируса в Крыму занимает индийский штамм «дельта». На сегодняшний день число летальных исходов не падает и остается довольно высоким. За последнюю неделю было 54 летальных исхода, при этом следует отметить, что 33% - это лица в возрасте от 30 до 60 лет. Это довольно тревожный показатель для нашей территории», – сказала Пеньковская.

Она отметила, что более 80% умерших пациентов со штаммом «дельта» были госпитализированы через двое суток и более после появления симптомов.

«Одна из особенностей индийского штамма – это срочное начало лечения ввиду того, что время может быть упущено очень быстро», – констатировала руководитель ведомства.

Кроме того, по словам Пеньковской, особенностью индийского штамма является рост заболеваемости среди молодых людей. Так, за последние четыре недели в регионе уровень заболеваемости в группе 18-29 лет увеличился в два с половиной раза, в группе 30-49 лет – в три раза, в группе 50-55 лет – в два раза.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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