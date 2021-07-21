Прогноз погоды в Крыму на среду 21 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 21 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 30, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 93 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 25 до 31, ночью от 25 до 27 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 71 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 24 до 27, ночью около 25 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 89 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 25 до 32, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 85 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 31, ночью от 27 до 28 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 90 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 96 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 33, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 24 до 26 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 96 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер западный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 86 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 24 до 28 градусов тепла. По городам: в Алуште - 27, в Евпатории - 26, на мысе Казантип в Азовском море - 28, в Керчи - 28, в Николаевке - 26, в Севастополе - 25, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 27, в Ялте - 28 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 27, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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