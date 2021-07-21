Пенсионер погиб под колесами электрички в Симферополе

Полицейские проводят проверку по факту гибели мужчины на перегоне Симферополь-грузовой – Симферополь.

Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«В дежурную часть поступило сообщение от дежурного по станции Симферополь о том, что на перегоне между станциями Симферополь-грузовой – Симферополь электропоездом сбит мужчина, – говорится в сообщении. – Правоохранители установили, что от полученных травм на месте скончался 70-летний симферополец».

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. «В настоящее время проводится расследование инцидента и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Материалы проверки по данному чрезвычайному происшествию будут переданы в следственные органы для принятия решения», – уточнили в МВД.

В ведомстве напомнили, что объекты транспортной инфраструктуры являются местами повышенной опасности. В связи с этим не следует переходить железнодорожное полотно в неположенном месте.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Граждане Украины в Крыму разводят российских туристов на деньги. В Крыму растет число любителей легкой наживы: в соцсетях все чаще появляются сообщения о сборе денег – в первую очередь, на парковках и пляжах.

Следствие озвучило три версии смертельного ДТП под Севастополем. Следствие озвучило три основные версии дорожной аварии близ горы Гасфорта в Севастополе, в результате которой погибли пять человек.

Подробности смертельного ДТП под Севастополем: уточнено. В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли пять человек.

На трассе Севастополь - Ялта произошло массовое ДТП: пятеро погибших. Массовое ДТП произошло сегодня вечером на трассе Севастополь – Ялта недалеко от горы Гасфорта.