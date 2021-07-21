Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе доступ в синагогу закрыли для ковид-диссидентов ● Власти не исключают закрытия турсезона в Крыму ● В Крыму за сутки выявили 404 случая коронавируса ● Поклонская выступила против принудительной вакцинации ● Суточный максимум по количеству случаев COVID-19 установлен в Севастополе
Новый максимум COVID-19 в Севастополе: оперативная сводка за сутки
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 136 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города. Это новый максимум за весь период пандемии в городе.
Ранее наибольший суточный прирост заболевших COVID-19 был зафиксирован 20 июля и составил 134 человека.
За сутки 198 человек выписаны с выздоровлением, трое пациентов скончались.Всего в городе с начала пандемии выявлено 19 177 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. 16 832 выздоровели, 807 умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за сутки выявили 404 случая коронавируса. За 20 июля на территории Крыма зарегистрировали 404 случая коронавирусной инфекции.
Поклонская выступила против принудительной вакцинации. Депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская не привилась от COVID-19 и против принудительной вакцинации.
Суточный максимум по количеству случаев COVID-19 установлен в Севастополе. За истекшие сутки в Севастополе зарегистрировано 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является новым антирекордом.
Полтора десятка новых бригад «скорой помощи» сформированы в Крыму. Сотрудники «скорой помощи» в Крыму в связи с ростом заболеваемости COVID-19 совершают до 200 выездов в сутки, из-за таких нагрузок было дополнительно сформировано 15 дополнительных бригад.
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