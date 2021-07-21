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Власть

Новая радиолокационная станция в Крыму будет контролировать пуски ракет в Атлантике

08:42 среда, 21 июля 2021

Новая радиолокационная станция «Воронеж-М» российской системы предупреждения о ракетном нападении под Севастополем будет достигать в радиусе своего наблюдения Средиземного моря и центральной части Атлантического океана, сообщил агентству «Интерфакс» генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

«В Крыму будет построена радиолокационная станция, работающая в метровом диапазоне. Она усилит возможности РЛС в Армавире, позволит взять под наблюдение Средиземное море, север Африки и центральную Атлантику», – сказал он.

Конструктор заверил, что «документация по строительству РЛС в Крыму утверждена».

Министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2020 года заявил, что В 2021 году в Севастополе начнется строительство новой радиолокационной станции. Но подробности он не уточнял.

До этого сообщалось, что в районе Севастополя к 2024 году планируется построить системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-М».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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