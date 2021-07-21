Новая напасть: море в Крыму прогрелось до небывалых значений

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Над Крымом нависла новая угроза: море прогрелось до небывалых значений, существенно увеличив риск распространения кишечных инфекций.

Сегодня утром температура воды в Керченском проливе достигла +29 градусов Цельсия. В Азовском море и Феодосии в 9 утра было +28, в Севастополе – +27, Ялте и Евпатории – +26, Алуште и Черноморском – +25.

При таких температурах да еще при большом скоплении туристов возрастает возможность распространения кишечных инфекций: вирусы и бактерии, попадая в воду вместе с канализационными стоками или выделениями человека, начинают стремительно размножаться.

Узнать актуальную температуру воды в любом месте Крыма можно на сайте seatemperature.ru.

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