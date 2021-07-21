Курорт
Новая напасть: море в Крыму прогрелось до небывалых значений
фото © uskrd.ru
Над Крымом нависла новая угроза: море прогрелось до небывалых значений, существенно увеличив риск распространения кишечных инфекций.
Сегодня утром температура воды в Керченском проливе достигла +29 градусов Цельсия. В Азовском море и Феодосии в 9 утра было +28, в Севастополе – +27, Ялте и Евпатории – +26, Алуште и Черноморском – +25.
При таких температурах да еще при большом скоплении туристов возрастает возможность распространения кишечных инфекций: вирусы и бактерии, попадая в воду вместе с канализационными стоками или выделениями человека, начинают стремительно размножаться.
Узнать актуальную температуру воды в любом месте Крыма можно на сайте seatemperature.ru.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на среду 21 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 21 июля.
Ливни возвращаются в Крым: МЧС объявило штормовое предупреждение. В среду и четверг в Крыму прогнозируются сильные ливни с грозами, град и шквалистый ветер.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 20 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 20 июля.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 19 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 19 июля.
Новая напасть: море в Крыму прогрелось до небывалых значений
Над Крымом нависла новая угроза: море прогрелось до небывалых значений, существенно увеличив риск распространения кишечных инфекций.
Рыбаки в Крыму заявляют, что готовы перекрывать трассу из-за квот на вылов видео
Рыбаки в Крыму говорят, что готовы перекрывать трассу, чтобы российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, обратило на них внимание.
В Крыму завозных случаев коронавируса из Украины всего около одного процента
Власти Крыма, манипулируя цифрами, заявили, что число завезенных из-за границы в Крым случаев COVID-19 продолжает расти, подавляющее большинство лиц с подтвержденным диагнозом прибыли с территории Украины.
На трассе Севастополь - Ялта произошло массовое ДТП: пятеро погибших
Массовое ДТП произошло сегодня вечером на трассе Севастополь – Ялта недалеко от горы Гасфорта.
вчера
Власти не исключают закрытия турсезона в Крыму
5 часов назад
В Крыму за сутки выявили 404 случая коронавируса
За 20 июля на территории Крыма зарегистрировали 404 случая коронавирусной инфекции.