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Новая напасть: море в Крыму прогрелось до небывалых значений

15:23 среда, 21 июля 2021
Новая напасть: море в Крыму прогрелось до небывалых значений

фото © uskrd.ru

Над Крымом нависла новая угроза: море прогрелось до небывалых значений, существенно увеличив риск распространения кишечных инфекций.

Сегодня утром температура воды в Керченском проливе достигла +29 градусов Цельсия. В Азовском море и Феодосии в 9 утра было +28, в Севастополе – +27, Ялте и Евпатории – +26, Алуште и Черноморском – +25.

При таких температурах да еще при большом скоплении туристов возрастает возможность распространения кишечных инфекций: вирусы и бактерии, попадая в воду вместе с канализационными стоками или выделениями человека, начинают стремительно размножаться.

Узнать актуальную температуру воды в любом месте Крыма можно на сайте seatemperature.ru.

В тексте использованы материалы: Новый день

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