Нацбанк Украины выпустил новую монету с Крымом

Национальный банк Украины выпустил новую монету номиналом пять гривен с изображением Крымского полуострова и черноморских морских маяков.

Как сообщается на официальном сайте Нацбанка, новая памятная монета «Маяки Украины» появится в обиходе 22 июля.

Вес нового пятигривенника равен 16,54 граммам, диаметр – 35 мм, материал – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка). Над дизайном работали художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харуки. На аверсе вверху они поместили изображение малого государственного герба Украины и надпись «Украина 2021». В центре – Крымский полуостров, выше частично видны украинские причерноморские области. По береговой линии пятью точками отмечены места расположения маяков.

На реверсе монеты изображена роза ветров, которая, по замыслу авторов, «символизирует правильный выбор пути и счастливое его завершение». По кругу размещены изображения пяти маяков: Станислав-Аджигольского заднего, Змеиного, Евпаторийского, Меганомского, Ильинского и Бирючего. Вверху над ними – чайки и надпись «Маяки Украины».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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