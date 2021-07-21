Власть
На севастопольском побережье появились пугающие щиты
Севастопольские спасатели установили несколько информационных щитов, предупреждающих об опасности купания в не оборудованных для этого местах.
Таблички с весьма пугающим содержанием недавно появились у мест дикого отдыха на мысе Фиолент.
«Внимание! В период с 2018 по настоящее время в данном месте погибло – 9 человек, получили увечья – 26 человек. Место не оборудовано для спуска и купания! Остановись и подумай!» – написано на одном из щитов.
Отметим, что только за две недели текущего месяца со смотровой площадки на мысе Фиолент сорвались три человека. В начале июля травму спины получил турист, сорвавшийся со скал Балаклавы. Он терял сознание и мог не добраться до берега, но, к счастью, все это произошло на глазах сотрудников МЧС, которые оказали помощь мужчине.
Сотрудники «Центра гражданской защиты Севастополя» призывают жителей и гостей города пользоваться только специально оборудованными пляжами, где есть все средства для спасения и оказания первой помощи.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму на горе Караул-Оба заблудились туристы с ребенком. Вчера вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на горе Караул-Оба ГО Судак заблудилась группа людей, требуется помощь спасателей.
В Судаке спасли туристов: один заблудился ночью, другому стало плохо. Судакские спасатели за сутки дважды помогали отдыхающим, один из которых ночью заблудился, а второму стало плохо во время прогулки в горах.
Из пещерного города Эски-Кермен эвакуировали 18 туристов. Вчера около полудня в МЧС Крыма поступило сообщение о том, что большое количество отдыхающих на автомобилях застряли в районе пещерного города Эски-Кермен.
Напился и забылся: в Крыму спасатели вывели пьяного мужчину из ущелья. Накануне крымские спасатели дважды оказали помощь туристам, застрявшим в горах.
Какой сегодня праздник 21 июля фото
Сегодня, 21 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму готовится череда громких уголовных дел и отставок
В Крыму готовится череда громких уголовных дел и отставок выскопоставленных чиновников.
Как спастись от молнии: правила поведения в грозу от эксперта МЧС
После рекордной жары синоптики вновь обещают грозы. Спрятаться в помещении, отойди подальше от воды, закрыться в машине и не забыть отключить телефон.
Подробности смертельного ДТП под Севастополем: уточнено
В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли пять человек.
вчера
Сводка о новых заражениях в Крыму
22 часа назад
Поклонская выступила против принудительной вакцинации
12 часов назад
Мэр Ялты хочет, чтобы горожане убрали город
21 час назад
Телефонные мошенники за три дня развели крымчан на 1,3 млн рублей
В течение трех прошедших суток сотрудники крымской полиции зарегистрировали 15 фактов дистанционных мошенничеств, сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.