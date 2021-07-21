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Власть

На севастопольском побережье появились пугающие щиты

Севастопольские спасатели установили несколько информационных щитов, предупреждающих об опасности купания в не оборудованных для этого местах.

Таблички с весьма пугающим содержанием недавно появились у мест дикого отдыха на мысе Фиолент.

«Внимание! В период с 2018 по настоящее время в данном месте погибло – 9 человек, получили увечья – 26 человек. Место не оборудовано для спуска и купания! Остановись и подумай!» – написано на одном из щитов.

Отметим, что только за две недели текущего месяца со смотровой площадки на мысе Фиолент сорвались три человека. В начале июля травму спины получил турист, сорвавшийся со скал Балаклавы. Он терял сознание и мог не добраться до берега, но, к счастью, все это произошло на глазах сотрудников МЧС, которые оказали помощь мужчине.

Сотрудники «Центра гражданской защиты Севастополя» призывают жителей и гостей города пользоваться только специально оборудованными пляжами, где есть все средства для спасения и оказания первой помощи.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму на горе Караул-Оба заблудились туристы с ребенком. Вчера вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на горе Караул-Оба ГО Судак заблудилась группа людей, требуется помощь спасателей.

В Судаке спасли туристов: один заблудился ночью, другому стало плохо. Судакские спасатели за сутки дважды помогали отдыхающим, один из которых ночью заблудился, а второму стало плохо во время прогулки в горах.

Из пещерного города Эски-Кермен эвакуировали 18 туристов. Вчера около полудня в МЧС Крыма поступило сообщение о том, что большое количество отдыхающих на автомобилях застряли в районе пещерного города Эски-Кермен.

Напился и забылся: в Крыму спасатели вывели пьяного мужчину из ущелья. Накануне крымские спасатели дважды оказали помощь туристам, застрявшим в горах.

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