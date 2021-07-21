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Происшествия

На головы прохожих в Севастополе рухнула огромная труба

На головы прохожих в Севастополе рухнула огромная труба

фото © Форпост

Накануне в Ленинском районе Севастополя на головы двоих прохожих упала труба временного водовода.

Происшествие, в результате которого человек потерял сознание, случилось в районе архитектурно-строительного колледжа на улице Пожарова, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

«Мы с двумя девочками шли впереди, остальные шли сзади. На мальчика упала труба и на девочку. Как я понимаю, эту огромную черную трубу просто скинули», – рассказала одна из очевидцев.

Вследствие удара молодой человек потерял сознание – ему и другой пострадавшей прохожие постарались оказать первую помощь и вызвали скорую, которая прибыла на место в течение 5 минут.

К моменту приезда медиков 19-летний пострадавший уже находился в сознании, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Молодого человека доставили в больницу и оказали необходимую помощь – в госпитализации он не нуждался и вскоре был выписан. Находившаяся с ним девушка в медицинской помощи не нуждалась.

Несмотря на то, что серьезных травм молодым людям удалось избежать, очевидцы происшествия подчеркнули: если бы труба свалилась на пожилого человека или маленького ребенка – последствия были бы трагическими.

В тексте использованы материалы: Форпост

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