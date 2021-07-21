Крымчанам выплатили первые компенсации за утонувшие авто

Крымчане получили первые 4,5 млн рублей компенсаций за пострадавшие во время наводнения автомобили.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Выплачены первые компенсации за автомобили, пострадавшие вследствие подтопления, на сумму 4,5 млн рублей», - написал Аксенов в социальной сети. Прием заявлений на возмещение ущерба начался в пятницу 16 июля, добавил он.

В первый же день было принято 220 заявлений. На сегодня отработано 48 из них. Работа по выплатам продолжается. Крайний срок подачи документов – 10 августа 2021 года.

Заявление о компенсации ущерба принимаются по адресам:

- Симферополь, ул. Севастопольская 20А, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 13:00;

- Ялта, ул. Маршака д. 6 (3 этаж, помещение № 5), с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- Керчь, ул. Кирова д. 15: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Телефон для справок: 8 (800) 500-38-59 или +7 (978) 989-00-60.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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