Из горящей пятиэтажки в Феодосии эвакуировали 16 человек

Два человека пострадали в результате пожара, который произошел в ночь на среду в Феодосии.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

Возгорание в пятиэтажном жилом доме на улице Старшинова произошло около трех часов ночи. Прибывшие на место спасатели проверили квартиры и эвакуировали из опасной зоны людей.

«Отделением газодымозащитной службы проведена разведка помещений, в ходе которой спасен один человек, из опасной зоны эвакуированы 16 человек. Всего в результате происшествия пострадали два человека, погибших нет», - проинформировали в ведомстве.

Пожар был ликвидирован в 03:29. Его причину выясняют эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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