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Истребители отработали в Крыму нанесение ракетно-бомбовых ударов
Экипажи самолетов Су-27 и Су-30 отработали под Феодосией нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.
Об этом сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота.
«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные на аэродроме Бельбек, провели учение с нанесением ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией», – сообщили в ЧФ.
Условные мишени на полигоне имитировали колонну военной техники, отдельные объекты и командные пункты управления.
Экипажи истребителей для уничтожения этих целей выполнили практическое бомбометание, пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбу из пушечного вооружения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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