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Власть

Истребители отработали в Крыму нанесение ракетно-бомбовых ударов

18:02 среда, 21 июля 2021

Экипажи самолетов Су-27 и Су-30 отработали под Феодосией нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

Об этом сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные на аэродроме Бельбек, провели учение с нанесением ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией», – сообщили в ЧФ.

Условные мишени на полигоне имитировали колонну военной техники, отдельные объекты и командные пункты управления.

Экипажи истребителей для уничтожения этих целей выполнили практическое бомбометание, пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбу из пушечного вооружения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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