Два автомобиля сгорели под Симферополем этой ночью

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Два автомобиля сгорели ночью в селе Заречное Симферопольского района, погибших нет.

Об этом рассказали в пресс-службе крымского МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел на территории частного подворья.

«Как выяснили прибывшие на место спасатели, горели два легковых авто Skoda Octavia и Opel Corsa. Огонь был ликвидирован в течение получаса, его площадь составила восемь квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в ведомстве.

Причины возгорания выясняют эксперты. В целом за прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 11 пожаров, из них 6 в жилом секторе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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