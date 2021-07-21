Происшествия
Два автомобиля сгорели под Симферополем этой ночью
фото © МЧС Крыма
Два автомобиля сгорели ночью в селе Заречное Симферопольского района, погибших нет.
Об этом рассказали в пресс-службе крымского МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел на территории частного подворья.
«Как выяснили прибывшие на место спасатели, горели два легковых авто Skoda Octavia и Opel Corsa. Огонь был ликвидирован в течение получаса, его площадь составила восемь квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в ведомстве.
Причины возгорания выясняют эксперты. В целом за прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 11 пожаров, из них 6 в жилом секторе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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