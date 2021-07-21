Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом в Крыму

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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна во время отпуска в Крыму подхватила коронавирус.

Теперь 25-летняя Instagram-блогерша находится на самоизоляции вместе со своими бойфрендом, с которым приехала на побережье Черного моря. Пара лечится в домашних условиях. В своем блоге Анна честно рассказала о том, как протекает болезнь, сообщает НТВ.

Анна Заворотнюк: «Температура 38,5 уже второй день, ломит кости все, особенно колени, слабость дикая, зубы сегодня чистила и пришлось на пол сесть, сил нет вообще и голова прям плавится. Запах и вкус пропал».

Российская актриса Анастасия Заворотнюк третий год борется с тяжелой болезнью, в 2019 году она исчезла с экранов. Недуг настиг звезду сериала «Моя прекрасная няня» после того, как она стала матерью. Ее семья долго скрывала болезнь. Позже стало известно, что у актрисы обнаружили злокачественную опухоль мозга. В настоящее время артистка практически не выходит из дома, а семья не дает никаких комментариев по этому поводу.

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