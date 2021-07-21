ЧП в Севастополе: мужчина сорвался со скалы на диком пляже

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В Севастополе отдыхающий сорвался с высоты на пляже «Инжир» в Балаклавском районе.

Об этом сообщает Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.Инцидент произошел накануне около 18:00. В результате падения мужчина получил травмы, и для его транспортировки на место происшествия направили поисково-спасательную бригаду.

«Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, эвакуировали его из труднодоступного места катером и передали бригаде «скорой», - сообщает пресс-служба ГКУ ЦГЗ города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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