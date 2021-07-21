Аксенов обещают жестоко наказать владельцев кафе за нарушения актиковидных мер

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Владельцы кафе и открытых площадок, которые многократно нарушают ковидные ограничения и продолжают работать в ночное время, будут не только оштрафованы, но и не получат разрешения на продление деятельности в дальнейшем.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Об игнорировании антиковидных мер некоторыми развлекательными заведениями на мероприятии доложила директор Центра оперативного реагирования при Совмине РК Татьяна Зверева. Она отметила, что наибольшее число нарушений выявлено в Бахчисарайском районе, где из двадцати двух проверенных заведений после 23 часов продолжали работать двенадцать. Однако особое возмущение чиновницы вызвал владелец одного из кафе в селе Угловом.

«Человек вообще бесстрашный: не реагирует ни на наши замечания, ни на главу поселения, ни на полицию», - сообщила Зверева и попросила главу Крыма вмешаться.Сергей Аксенов в свою очередь отметил, что такие заведения необходимо закрывать.

«В трехдневные сроки должны быть поданы иски на закрытие предприятия на 90 дней, - заявил Аксенов. – Никакой поддержки такие предприниматели получать не должны, и ни в какие программы помощи они не должны попасть тоже. Плюс к этому, им не должны продлевать договоры аренды на площадки, помещение и другие территории».

По словам Зверевой, из пятидесяти проверенных в Симферополе объектов, требования властей игнорирует только одно кафе на площади Советской. Кроме того, в Ялте с нарушениями работают две шашлычные, а в Джанкое после 23 часов продолжают работать кафе для дальнобойщиков. По всем выявленным фактам в адрес глав администрации и республиканского Минэкономразвития направлены представления о принятии мер реагирования.

Напомним, в Крыму действует ряд ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Запрещена работа ресторанов, кафе, баров, столовых и буфетов с 23:00 до 8:00, за исключением обслуживания на вынос. Кроме того, руководителям предприятий в сфере санаторно-курортного лечения, отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания и транспорта рекомендовано привить 100% сотрудников против COVID-19. Детские лагеря в Крыму с невакцинированным персоналом переводят в закрытый режим работы с 1 августа. До 17 августа прекращена диспансеризация населения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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