Вице-премьер России Хуснуллин переназначен куратором Крыма

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин переназначен куратором Крыма.

Такое решение принял глава правительства России Михаил Мишустин, сообщает его пресс-служба.

Хуснуллин, как и раньше, будет ответственным за «социальное развитие Крыма», за то, «насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина».

Кроме того, Хуснуллин возглавил российскую правительственную комиссию по региональному развитию.

В январе 2020 года Хуснуллин был назначен куратором Крыма. Ранее эти обязанности исполнял бывший вице-премьер России Дмитрий Козак.

21 января 2020 года президент России Владимир Путин назначил Хуснуллина вице-премьером. До этого он занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Очередная отставка в Крыму: глава Минтопэнерго покинул пост. Глава Минтопэнерго Крыма Евгений Рукавишников уходит в отставку.

Глава минприроды Крыма заявил о скорой отставке. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев намерен покинуть занимаемую должность.

Аксенов придумал рецепт, как победить коронавирус в Крыму. С ростом числа заболевших коронавирусом растет нагрузка на медицинские учреждения.

Новый глава МВД Украины сделал заявление по Крыму. Новый глава МВД Украины Денис Монастырский завил о намерении работать над «восстановлением территориальной целостности страны» в случае вступления в должность.