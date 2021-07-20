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Власть

Вице-премьер России Хуснуллин переназначен куратором Крыма

10:01 вторник, 20 июля 2021

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин переназначен куратором Крыма.

Такое решение принял глава правительства России Михаил Мишустин, сообщает его пресс-служба.

Хуснуллин, как и раньше, будет ответственным за «социальное развитие Крыма», за то, «насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина».

Кроме того, Хуснуллин возглавил российскую правительственную комиссию по региональному развитию.

В январе 2020 года Хуснуллин был назначен куратором Крыма. Ранее эти обязанности исполнял бывший вице-премьер России Дмитрий Козак.

21 января 2020 года президент России Владимир Путин назначил Хуснуллина вице-премьером. До этого он занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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