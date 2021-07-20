Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +34
море +26

Власть

В России предлагают ослабить требования к разжиганию костров на дачах

08:47 вторник, 20 июля 2021

МЧС России подготовило новый проект постановления, согласно которому сжигать сухую растительность на придомовых территориях и огородах можно будет в пятнадцати метрах от построек, а не в пятидесяти, как раньше.

В документе отмечается, что в случае разведения открытого огня, в котором будут сжигаться ветки, сухая трава, листья и прочая легко воспламеняющаяся растительность и отходы, место для разведения костра следует располагать на расстоянии не меньше, чем 15 метров от зданий, сооружений и прочих построек, расположенных на участках ИЖС, в садах или огородах.  

Если же огонь намерены разжигать в специальной емкости, например бочке, то нормативное расстояние предлагают уменьшить до десяти метров. То же самое относится к розжигу огня в мангалах.

Напомним, с 1 января в России действует постановление правительства, согласно 66 пункту которого разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи на землях общего пользования и в частных домовладениях в границах населенных пунктов запрещено (за исключением специально отведенных мест, утвержденных местными властями).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полиция в Севастополе отлавливала нелегалов. В Севастополе полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2021».

Выявлять нетрезвых водителей будут новые приборы. Со следующего года в распоряжении инспекторов ГИБДД окажутся специальные устройства, позволяющие практически мгновенно определять нетрезвых водителей.

В МЧС заявили, что пожар на мусорном полигоне в Евпатории полностью потушен. Последние очаги тления, остававшиеся после борьбы с пожаром на мусорном полигоне МУП «Экоград» под Евпаторией, полностью потушены, сообщили в МЧС РК со ссылкой на главу ведомства Сергея Садаклиева.

В Севастополе увеличат штат полиции. Штат полиции увеличат в Севастополе и откроют новое отделение.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции.

Происшествия
Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»

Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»

Пациент Ленинской центральной районной больницы совершил попытку нанести себе телесные повреждения в ночное время, а после скончался.

Общество
Жители Севастополя боятся камней на головы

Жители Севастополя боятся камней на головы

Уборка домов и территории, вывоз мусора и аварийных деревьев, ремонт подъездов, детские площадки и зеленые зоны – о своих проблемах жители проспекта Острякова, 216 рассказали представителям власти.

Коронавирус в Крыму
Новые симптомы: эксперты рассказали об изменениях COVID

Новые симптомы: эксперты рассказали об изменениях COVID

Новые симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, участились у болеющих коронавирусом.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации