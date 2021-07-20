В России предлагают ослабить требования к разжиганию костров на дачах

МЧС России подготовило новый проект постановления, согласно которому сжигать сухую растительность на придомовых территориях и огородах можно будет в пятнадцати метрах от построек, а не в пятидесяти, как раньше.

В документе отмечается, что в случае разведения открытого огня, в котором будут сжигаться ветки, сухая трава, листья и прочая легко воспламеняющаяся растительность и отходы, место для разведения костра следует располагать на расстоянии не меньше, чем 15 метров от зданий, сооружений и прочих построек, расположенных на участках ИЖС, в садах или огородах.

Если же огонь намерены разжигать в специальной емкости, например бочке, то нормативное расстояние предлагают уменьшить до десяти метров. То же самое относится к розжигу огня в мангалах.

Напомним, с 1 января в России действует постановление правительства, согласно 66 пункту которого разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи на землях общего пользования и в частных домовладениях в границах населенных пунктов запрещено (за исключением специально отведенных мест, утвержденных местными властями).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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