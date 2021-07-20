В Крыму значительно подорожали услуги четырех и пятизвездочных отелей

фото © travelcrimea.com

В Крыму за июнь серьезно подорожали гостиничные отели, сообщает пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

«В июне гостиничные услуги стали дороже на 14,5%, из них более всего в гостиницах 4 и 5 звезд – на 25,8%. Услуги пансионатов, домов отдыха стали дороже на 21,6%, санаториев на 21,3%. На 22,2% выросла стоимость поездки в Турцию, при этом на 11,3% снизилась в цене поездка на отдых в ОАЭ», – говорится в сообщении.

На полуострове с 1 августа переводят в закрытый режим работы детские лагеря, в которых менее 95 процентов персонала вакцинированы от коронавируса. Кроме того, вакцинированным должно быть более 95% персонала учреждений социального обслуживания населения.

Ранее власти Крыма уточнили, каким отелям и гостиницам разрешено работать в этом году.

В Микурортов Крыма сообщали о запуске информационного ресурса «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму», который позволит туристам оставлять свои жалобы и предложения во время курортного сезона.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Блогера поразила стоимость посещения одного крымского парка. Почти 10 тысяч рублей надо отдать семье с двумя детьми за посещение парка «Айвазовское» на склонах Партенитской долины на Южном берегу Крыма.

Советское прошлое и абсурд: эксперт о Крыме. Ремонт дорог посреди лета, автомобильные пробки, советское прошлое и абсурдные коронавирусные ограничения.

Власти увидели, что спрос на отдых в Крыму и Севастополе снова растет. Спрос на отдых в Крыму, по сравнению с предыдущей неделей, возрос в среднем на 20%, а в отдельных курортных городах показатель увеличился вдвое, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные аналитического отчета специалистов туристических сервисов.

Власти Крыма допускают введение обязательной вакцинации для туристов. Власти Крыма допускают введение обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов при заселении в отели и санатории.