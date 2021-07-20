В Крыму в июне на 11 процентов подорожали овощи

В Крыму за июнь подорожание цен на овощи составило 11,4%.

Об этом сообщает пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

Как уточняется, сильнее всего из овощей подорожали:

- Свекла – на 77,4%,

- Морковь – на 62,8%,

- Картофель – 14,9%.

Также, согласно опубликованной информации, подорожали другие продукты: на 4% стал дороже маргарин, на 3,4% – мука пшеничная, на 2,5% – печень говяжья, на 2,4% – мясокопчености.

«Повышение цен на продовольственные товары отразилось на стоимости продукции общественного питания: кофе в организациях быстрого обслуживания стало дороже на 2,7%, обед в столовой – на 2,5%, обед в ресторане – на 1,6%», – отметили в Крымстате.

Ранее сообщалось, что в Крыму подорожали картошка, морковь и капуста.

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