Бизнес
В Крыму в июне на 11 процентов подорожали овощи
В Крыму за июнь подорожание цен на овощи составило 11,4%.
Об этом сообщает пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).
Как уточняется, сильнее всего из овощей подорожали:
- Свекла – на 77,4%,
- Морковь – на 62,8%,
- Картофель – 14,9%.
Также, согласно опубликованной информации, подорожали другие продукты: на 4% стал дороже маргарин, на 3,4% – мука пшеничная, на 2,5% – печень говяжья, на 2,4% – мясокопчености.
«Повышение цен на продовольственные товары отразилось на стоимости продукции общественного питания: кофе в организациях быстрого обслуживания стало дороже на 2,7%, обед в столовой – на 2,5%, обед в ресторане – на 1,6%», – отметили в Крымстате.
Ранее сообщалось, что в Крыму подорожали картошка, морковь и капуста.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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