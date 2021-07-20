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Бизнес

В Крыму в июне на 11 процентов подорожали овощи

15:21 вторник, 20 июля 2021

В Крыму за июнь подорожание цен на овощи составило 11,4%.

Об этом сообщает пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

Как уточняется, сильнее всего из овощей подорожали:

- Свекла – на 77,4%,

- Морковь – на 62,8%,

- Картофель – 14,9%.

Также, согласно опубликованной информации, подорожали другие продукты: на 4% стал дороже маргарин, на 3,4% – мука пшеничная, на 2,5% – печень говяжья, на 2,4% – мясокопчености.

«Повышение цен на продовольственные товары отразилось на стоимости продукции общественного питания: кофе в организациях быстрого обслуживания стало дороже на 2,7%, обед в столовой – на 2,5%, обед в ресторане – на 1,6%», – отметили в Крымстате.

Ранее сообщалось, что в Крыму подорожали картошка, морковь и капуста.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Нарушителей порядка в Симферополе накажут на 329 тысяч рублей. Административная комиссия Симферополя выписала штрафов нарушителям на сумму 329 тысяч рублей.

В Крыму фиксируют рост цен: свекла и морковь бьют рекорды. Среди регионов Южного федерального округа максимальный рост потребительских цен наблюдался в Севастополе – на 1,2%.

В Крым фиксируют рекордный рост цен. Севастополь и Крым заняли первое и третье место среди регионов Южного федерального округа по росту потребительских цен за июнь.

Пострадавшим от ЧС в Крыму пообещали реструктурировать займы. Пострадавшие от наводнения жители Республики Крым смогут реструктурировать свои кредитные обязательства.

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