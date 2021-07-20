Власть
В Крыму проверяют детские парки и аттракционы
В республике уполномоченный по правам детей Ирина Клюева совместно с прокуратурой и Ростехом проверяет парки и аттракционы.
«Мы ездим по районам: я уже посетила парки в Раздольненском районе, Джанкое… Моя обязанность общаться с теми, кто отвечает за безопасность людей. Я надеюсь, что наша инспекция мотивирует администрации городов и районов еще раз проверить места отдыха детей»,- сказала омбудсмен.
Недавно межведомственная комиссия посетила Детский парк в Симферополе.
«Были выявлены определенные нарушения, владельцев предупредили о том, что они должны их исправить. Кроме того, отдельно был поднят вопрос регистрации аттракционов. Нарушения были, однако, не настолько серьезные, чтобы прекращать работу», - подчеркнула Ирина Клюева.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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