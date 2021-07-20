В Крыму проверяют детские парки и аттракционы

В республике уполномоченный по правам детей Ирина Клюева совместно с прокуратурой и Ростехом проверяет парки и аттракционы.

«Мы ездим по районам: я уже посетила парки в Раздольненском районе, Джанкое… Моя обязанность общаться с теми, кто отвечает за безопасность людей. Я надеюсь, что наша инспекция мотивирует администрации городов и районов еще раз проверить места отдыха детей»,- сказала омбудсмен.

Недавно межведомственная комиссия посетила Детский парк в Симферополе.

«Были выявлены определенные нарушения, владельцев предупредили о том, что они должны их исправить. Кроме того, отдельно был поднят вопрос регистрации аттракционов. Нарушения были, однако, не настолько серьезные, чтобы прекращать работу», - подчеркнула Ирина Клюева.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму наплыв туристов приводит к авариям на электро- и водопроводных сетях. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко отмечает усиленную нагрузку на электрические и водопроводные сети в связи с наплывом туристов.

Авария «обезводила» часть Симферополя и пригород. Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения часть Симферополя и пригорода осталась без воды.

В Севастополе отремонтируют подземный переход. Подземных переходов в Севастополе немного, а состояние имеющихся оставляет желать лучшего.

Жители Севастополя боятся камней на головы. Уборка домов и территории, вывоз мусора и аварийных деревьев, ремонт подъездов, детские площадки и зеленые зоны – о своих проблемах жители проспекта Острякова, 216 рассказали представителям власти.