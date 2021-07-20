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Происшествия

В Крыму наплыв туристов приводит к авариям на электро- и водопроводных сетях

09:26 вторник, 20 июля 2021
Феодосия
В Крыму наплыв туристов приводит к авариям на электро- и водопроводных сетях

фото © Podrobnosti.ua

Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко отмечает усиленную нагрузку на электрические и водопроводные сети в связи с наплывом туристов.

По его информации, в минувшие выходные центр города остался без воды, аварии фиксируют на локальных сетях и центральном водопроводе.

«Июль – традиционно самый жаркий месяц в Крыму, когда возрастает не только температура воздуха, но и заметно прибавляется численность жителей из-за активного прибытия отдыхающих. В этот период идет большая нагрузка на электро- и водоснабжающие сети. Сейчас фиксируется рекордный разбор воды из наших водохранилищ. «Вода Крыма» старается обеспечить всех потребителей и поднимает давление подачи воды, из-за чего наши старые водопроводные сети не выдерживают – в городе наблюдаются аварии как на локальных сетях в частном секторе, так и на центральном водоводе», – написал Бовтуненко в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что также без аварий не обходится и в электроснабжении – «массовое включение кондиционеров заметно увеличивает нагрузку». Вместе с этим, глава Феодосии призвал экономить воду и снизить потребление электричества.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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