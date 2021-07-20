Происшествия
Телефонные мошенники за три дня развели крымчан на 1,3 млн рублей
фото © Новости Крыма
В течение трех прошедших суток сотрудники крымской полиции зарегистрировали 15 фактов дистанционных мошенничеств, сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.
«В течение трех минувших суток на территории Республики Крым сотрудники полиции зарегистрировали 15 фактов дистанционных мошенничеств, совершенных в отношении граждан с помощью телефонных звонков, через интернет или различные мессенджеры. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
По словам полицейских, злоумышленники применяли для обмана распространенные схемы: звонок якобы из службы безопасности банка, использование соцсетей и мессенджеров, а также электронных досок объявлений. Во всех случаях мошенники стремились узнать персональные данные граждан, позволяющие получить доступ к банковскому счету, либо получали от потерпевших электронный платеж авансом за приобретаемый товар.
Чаще всего мошенничеству подвергались жители Симферополя, Ялты, Евпатории, Феодосии, Керчи, Симферопольского и Черноморского районов, добавили в МВД по РК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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