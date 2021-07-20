Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +31
море +26

Происшествия

Телефонные мошенники за три дня развели крымчан на 1,3 млн рублей

16:50 вторник, 20 июля 2021
Телефонные мошенники за три дня развели крымчан на 1,3 млн рублей

фото © Новости Крыма

В течение трех прошедших суток сотрудники крымской полиции зарегистрировали 15 фактов дистанционных мошенничеств, сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

«В течение трех минувших суток на территории Республики Крым сотрудники полиции зарегистрировали 15 фактов дистанционных мошенничеств, совершенных в отношении граждан с помощью телефонных звонков, через интернет или различные мессенджеры. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По словам полицейских, злоумышленники применяли для обмана распространенные схемы: звонок якобы из службы безопасности банка, использование соцсетей и мессенджеров, а также электронных досок объявлений. Во всех случаях мошенники стремились узнать персональные данные граждан, позволяющие получить доступ к банковскому счету, либо получали от потерпевших электронный платеж авансом за приобретаемый товар.

Чаще всего мошенничеству подвергались жители Симферополя, Ялты, Евпатории, Феодосии, Керчи, Симферопольского и Черноморского районов, добавили в МВД по РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жительница Севастополя купила у мошенников авиабилет через сайт-двойник. Женщина перевела на счета мошенников около 9 тысяч рублей за несуществующие авиабилеты.

У 18-летнего крымчанина украли больше 100 тысяч под предлогом продажи машины. К симферопольским правоохранителям обратился 18-летний местный житель с заявлением о том, что его знакомый под предлогом продажи автомобиля ВАЗ 2105 украл у него деньги в размере 105 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В Ялте трое подростков ограбили пьяного крымчанина. Трое пятнадцатилетних крымчан обокрали нетрезвого жителя Ялты, забрав у него кошелек и мобильный телефон.

100 ударов ножом: ялтинец зверски убил жену и пытался добраться до тещи. Психически нездоровый ялтинец обвиняется в убийстве жены и покушении на убийство тещи.

Общество
Как распознать автомобиль-утопленник и не нарваться на неприятности

Как распознать автомобиль-утопленник и не нарваться на неприятности

Наводнение, которое произошло в Крыму в июне, унесло десятки автомобилей. А те, которые чудом уцелели, но изрядно вымокли, скорее всего, появятся в продаже.

Власть
Порошенко уверен, что в течение года Крым станет украинским

Порошенко уверен, что в течение года Крым станет украинским

Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен, что в течение ближайшего года Киеву удастся вернуть Крым у России.

Коронавирус в Крыму
Суточный максимум по количеству случаев COVID-19 установлен в Севастополе

Суточный максимум по количеству случаев COVID-19 установлен в Севастополе

За истекшие сутки в Севастополе зарегистрировано 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является новым антирекордом.

Власть
Поклонская может стать министром в Крыму

Поклонская может стать министром в Крыму

Министр экологии Крыма Геннадий Нараев может уступить свое место депутату Госдумы и экс-прокурору республики Наталье Поклонской.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации