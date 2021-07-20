Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: План вакцинации в Крыму практически провален ● Новые симптомы: эксперты рассказали об изменениях COVID ● В Крыму закончились свободные койки для больных ковидом ● В Крыму рассказали о COVID-ограничениях для туристов ● Стоп COVID-19: в магазинах Симферополя стартовала новая акция
Сводка о новых заражениях в Крыму
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19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции.
ЗаИз общего количества заболевших 344 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1478 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 293 человека, выздоровевших за весь период – 47 517 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новые симптомы: эксперты рассказали об изменениях COVID. Новые симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, участились у болеющих коронавирусом.
В Крыму закончились свободные койки для больных ковидом. Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в Крыму составляет порядка 10%, при необходимости на базе объектов здравоохранения будут открыты дополнительные места.
В Крыму рассказали о COVID-ограничениях для туристов. Жестких ограничений относительно приема и размещения туристов в Крыму, аналогичных мерам в соседних Краснодарском крае или Севастополе, на данный момент нет, сертификат о вакцинации не является обязательным условием для отдыха в регионе.
Стоп COVID-19: в магазинах Симферополя стартовала новая акция. Акция «Меры профилактики в магазине», направленная на предотвращение и недопущение распространения коронавирусной инфекции, стартовала в торговых центрах Симферополя.
Сводка о новых заражениях в Крыму
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