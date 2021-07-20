Сводка о новых заражениях в Крыму

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19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции.

ЗаИз общего количества заболевших 344 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1478 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 293 человека, выздоровевших за весь период – 47 517 человек.

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