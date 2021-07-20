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Коронавирус в Крыму

Суточный максимум по количеству случаев COVID-19 установлен в Севастополе

Суточный максимум по количеству случаев COVID-19 установлен в Севастополе

фото © rbc.ru

За истекшие сутки в Севастополе зарегистрировано 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является новым антирекордом.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Выздоровело за сутки 113 человек, умерло четыре пациента.

За весь период пандемии в Севастополе зафиксировано 19 041 случай заражения коронавирусной инфекцией, 16 634 человека выздоровели, 804 – умерли.

Как передает телеканал RT, общее число заразившихся COVID-19 пациентов в России превысило 6 миллионов. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. 19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции.

План вакцинации в Крыму практически провален. На сегодня план вакцинации в Крыму выполнен более чем на 40%. Уже на этой неделе республика достигнет отметки в 400 тысяч вакцинированных первым компонентом человек.

Новые симптомы: эксперты рассказали об изменениях COVID. Новые симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, участились у болеющих коронавирусом.

В Крыму закончились свободные койки для больных ковидом. Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в Крыму составляет порядка 10%, при необходимости на базе объектов здравоохранения будут открыты дополнительные места.

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