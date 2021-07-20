Новости Крыма - крымская служба новостей

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Происшествия

Суд отправил в колонию жителя Севастополя за распространение порнографии

Житель Севастополя признан виновным в изготовлении и распространении в сети интернет порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних.

В ходе судебного заседания установлено, что мужчина в 2018 году собирал на различных сайтах в интернете, а после распространял в социальной сети ВКонтакте, порнографические материалы. Противозаконные действия он осуществлял из дома, а также – по месту работы.

Нахимовский суд приговорил злоумышленника к году лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима, рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Правоохранители закрыли подпольный ломбард в Симферополе. В крымской столице предприниматель под видом комиссионного магазина организовал нелегальный ломбард: предоставлял займы под залог имущества.

Полиция в Севастополе отлавливала нелегалов. В Севастополе полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2021».

Выявлять нетрезвых водителей будут новые приборы. Со следующего года в распоряжении инспекторов ГИБДД окажутся специальные устройства, позволяющие практически мгновенно определять нетрезвых водителей.

В МЧС заявили, что пожар на мусорном полигоне в Евпатории полностью потушен. Последние очаги тления, остававшиеся после борьбы с пожаром на мусорном полигоне МУП «Экоград» под Евпаторией, полностью потушены, сообщили в МЧС РК со ссылкой на главу ведомства Сергея Садаклиева.

Общество
Ливни возвращаются в Крым: МЧС объявило штормовое предупреждение

Ливни возвращаются в Крым: МЧС объявило штормовое предупреждение

В среду и четверг в Крыму прогнозируются сильные ливни с грозами, град и шквалистый ветер.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции.

Происшествия
Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»

Власти сообщили, что пациент в крымской больнице «скончался при невыясненных обстоятельствах»

Пациент Ленинской центральной районной больницы совершил попытку нанести себе телесные повреждения в ночное время, а после скончался.

Власть
Полтора десятка новых бригад «скорой помощи» сформированы в Крыму

Полтора десятка новых бригад «скорой помощи» сформированы в Крыму

Сотрудники «скорой помощи» в Крыму в связи с ростом заболеваемости COVID-19 совершают до 200 выездов в сутки, из-за таких нагрузок было дополнительно сформировано 15 дополнительных бригад.

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