Суд отправил в колонию жителя Севастополя за распространение порнографии

Житель Севастополя признан виновным в изготовлении и распространении в сети интернет порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних.

В ходе судебного заседания установлено, что мужчина в 2018 году собирал на различных сайтах в интернете, а после распространял в социальной сети ВКонтакте, порнографические материалы. Противозаконные действия он осуществлял из дома, а также – по месту работы.

Нахимовский суд приговорил злоумышленника к году лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима, рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

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